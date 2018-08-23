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Кір дістався до сусідньої з Україною Молдови: влада б'є на сполох

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На Півдні Молдови зафіксовано близько 149 випадків захворювання на кір
На Півдні Молдови зафіксовано близько 149 випадків захворювання на кір / Соцмережі

На півдні сусідньої з Україною Молдови зареєстровано близько 149 випадків захворювання на кір як серед дітей, так і серед дорослих. У зв'язку з цим керівник Гагаузької автономно-територіального утворення на півдні Молдови Ірина Влах за домовленістю з Міністерством охорони здоров'я, праці та соціального захисту розпорядилася скасувати всі заплановані на цей період культурно-масові заходи.

Про це пише Укрінформ.

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"Щоб не допустити поширення інфекції, регіональна комісія з подолання надзвичайних ситуацій ухвалила рішення запровадити заборону на проведення всіх культурно-масових заходів у Гагаузії із залученням великої кількості людей. Виконком автономії разом з Міністерством охорони здоров'я Республіки Молдова докладає всіх зусиль, щоб запобігти поширенню кору в автономії", – розповіла Влах.

Водночас вона додала, що у регіоні наразі зареєстровано близько 149 випадків захворювання на кір – переважно це діти із сіл Бешгиоз, Копчак, Казаклія та з міста Вулканешти, одна є випадки й у інших населених пунктах і також зафіксовано захворювання на кір у дорослих.

Також Влах закликала всіх батьків до початку навчального року подбати про вакцинацію дітей, в іншому випадку вони не будуть допущені до занять.

Крім того, керівник Гагаузької автономно-територіального утворення закликала мерів сіл і міст скасувати святкування Храмів і проведення концертів, включаючно з Фестивалем гагаузького костюму, який повинен був пройти у Вулканештах 26 серпня.

Також вона звернулася до всіх батьків з проханням до початку навчального року подбати про вакцинацію дітей, інакше їх не буде допущено до занять.

Додамо, раніше, за підсумками екстреного засідання республіканської комісії з охорони здоров'я, у Молдові було оголошено помаранчевий рівень небезпеки поширення кору. Перший масовий випадок захворювання було зафіксовано в одному із дитячих таборів відпочинку в Унгенському районі, де відпочивали діти з півдня Молдови.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я, загалом з початку року в Україні на кір захворіли майже 29 тисяч українців, і більшість з них – діти.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Медицина Здоров'я Молдова Кір
Джерело: 24 Канал
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