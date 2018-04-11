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Кір в Україні: до лікарні з недугою потрапили 13 працівників заводу на Львівщині

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На кір захворіли працівники заводу
На кір захворіли працівники заводу "Бадер Україна" на Львівщині / Ілюстративне фото

На Львівщині 13 працівників заводу ТОВ "Бадер Україна" госпіталізовані у зв'язку зі спалахом кору на підприємстві.

Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

За даними центру, спалах кору на підприємстві, розміщеному в селі Кожичі Яворівського району, зафіксували 10 квітня. Загалом захворіли 18 осіб.

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У всіх доставлених до лікарні людей зафіксована середня тяжкість перебігу хвороби.

На місці проводяться протиепідемічні заходи.

До слова, спалах захворювання на кір зафіксували у Дніпровському аграрно-економічному університеті, де захворіли 23 особи.

Що таке кір і як він передається? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Кір передається при будь-якому тісному контакті з хворим: при розмові, навіть у транспорті тощо. Перші симптоми починаються з невеликого сухого кашлю, а через кілька днів настає слабкість в організмі, порушення сну і дуже висока температура, у дорослих – 40 градусів. Найголовнішим симптомом кору є висип, але він з'явиться згодом. Для профілактики кору дорослим потрібно приймати багато вітаміну А. А дітям потрібно зробити щеплення.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Кір епідемія Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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