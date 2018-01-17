Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила
Лише за два тижні після нового року на кір в Україні захворіло більше 2 тисяч людей. Спалах кору в МОЗ не називають епідемією, однак такі результати вже досягли третини всіх звернень із симптомами у 2017 році.
В блозі для сайту "24" Ольга Голубовская розповіла, коли найкраще робити щеплення від кору та як з ним боротися.
Найперше, що варто знати – це те, що кір є досить важким інфекційним захворюванням, що супроводжується зміною декількох періодів хвороби, які тривалий час протікають в організмі людини (це не грип, де за три-п'ять днів можна вже одужати) і має ряд важких ускладнень.
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Кір є дуже заразним захворювання і найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами.
Для того, щоб достовірно з'ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (він може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG).
Коли роблять щеплення від кору
Діти
• Вакцинацію від кору роблять один раз в 1 рік і повторно в 6 років. Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у будь-якому віці, але найкраще – двічі (на перше введення антитіла формуються у 85-93% людей) з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів.
• Якщо планується міжнародне подорож, особливо в країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація, починаючи з шестимісячного віку (з 6 до 11 місяців – одноразово).
• Також проводиться екстрена вакцинопрофілактика для неімунних дітей протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір.
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Дорослі
• Відповідно для дорослих можна рекомендувати вакцинацію в наступних випадках:
• Студентам після закінчення школи без підтвердження імунітету проти кору.
• Людям, які народилися під час або після 1957 року народження, у яких немає докази імунітету (наявність антитіл); їм необхідно зробити хоча б одну дозу вакцини.
Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей.
Кому протипоказана вакцинація?
• Людям із загрозливою життя алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення;
• Якщо людина хвора на момент вакцинації, її треба відкласти до одужання;
• Вагітним жінкам; крім того, необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації.
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