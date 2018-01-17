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Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила

16:28, сьогодні 136 Читать новость на русском
Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила
Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила / 24 Канал

Лише за два тижні після нового року на кір в Україні захворіло більше 2 тисяч людей. Спалах кору в МОЗ не називають епідемією, однак такі результати вже досягли третини всіх звернень із симптомами у 2017 році.

В блозі для сайту "24" Ольга Голубовская розповіла, коли найкраще робити щеплення від кору та як з ним боротися.

Найперше, що варто знати – це те, що кір є досить важким інфекційним захворюванням, що супроводжується зміною декількох періодів хвороби, які тривалий час протікають в організмі людини (це не грип, де за три-п'ять днів можна вже одужати) і має ряд важких ускладнень.

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Кір є дуже заразним захворювання і найбільш схильними до ризику тяжкого перебігу кору є діти молодше 5 років, дорослі старше 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами.

Для того, щоб достовірно з'ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (він може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG).

Коли роблять щеплення від кору

Діти

• Вакцинацію від кору роблять один раз в 1 рік і повторно в 6 років. Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у будь-якому віці, але найкраще – двічі (на перше введення антитіла формуються у 85-93% людей) з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів.

• Якщо планується міжнародне подорож, особливо в країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація, починаючи з шестимісячного віку (з 6 до 11 місяців – одноразово).

• Також проводиться екстрена вакцинопрофілактика для неімунних дітей протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір.

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Дорослі

• Відповідно для дорослих можна рекомендувати вакцинацію в наступних випадках:

• Студентам після закінчення школи без підтвердження імунітету проти кору.

• Людям, які народилися під час або після 1957 року народження, у яких немає докази імунітету (наявність антитіл); їм необхідно зробити хоча б одну дозу вакцини.

Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей.

Кому протипоказана вакцинація?

• Людям із загрозливою життя алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення;

• Якщо людина хвора на момент вакцинації, її треба відкласти до одужання;

• Вагітним жінкам; крім того, необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації.

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Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування Кір
Джерело: 24 Канал
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