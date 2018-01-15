Кір в Україні лякає американців: мандрівників закликають вакцинуватись

Центр з контролю і запобігання хвороб США попереджає мандрівників, що в Україні зараз спостерігається спалах кору.

Інформація про це з'явилась на сайті відомства.

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У Центрі радять мандрівникам, які планують подорож в Україну захистити себе, переконавшись, що вони вакциновані від кору.

Перед від'їздом зі США немовлята (від 6 до 11 місяців) повинні отримати 1 дозу вакцини MMR, а дорослі і діти у віці від 1 року мають отримати 2 дози вакцини MMR з інтервалом принаймні 28 днів,

– йдеться у рекомендації.

До слова, раніше через спалах кору санітарний контроль на кордоні з Україною вирішила ввести Росія.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що епідемії кору в Україні немає.

За останніми даними лише у Львові на кір захворіло 74 людини і 49 із них діти.