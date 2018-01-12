Кір в Україні: рекордна кількість хворих зафіксована у Чернівецькій області

У Чернівецькій області кількість хворих на кір людей сягнула 468 осіб. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.

Про це повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно із повідомленням, більшу частину хворих на кір, а саме 79% становлять діти: 372 захворілих особи. Щодо дорослих, то занедужали 96 осіб.

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Найбільша питома вага серед дітей – 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5-9 років. Найстаршому хворому 52 роки, наймолодшому – 2 місяці.

Серед дорослих частіше хворіла молодь віком 20-29 років – 31 особа (45%).

Із зареєстрованих випадків госпіталізовано 173 людини. Решта отримує амбулаторне лікування.

310 осіб, або 66% захворілих, не мали щеплення або отримали лише одну дозу вакцини.

До слова, у районах Одещини з високим рівнем захворюваності на кір та в Івано-Франківську продовжили зимові канікули у школах. При цьому в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун стверджує, що в Україні немає епідемії кору.