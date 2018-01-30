Кір в Україні: стало відомо, коли настане пік поширення недуги

За останній тиждень на кір в Україні захворіли майже 900 осіб, більше половини із них –діти. Нових смертей від недуги немає, проте кількість пацієнтів є на 7% більшою, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє ТСН.

Найбільш незахищеними від кору виявилися Івано-Франківська, Одеська та Закарпатська області. А встояти від недуги вдалося лише Чернігівській області, де не зафіксовано жодного випадку захворювання на кір.

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За кілька останніх тижнів рівень вакцинованих людей із катастрофічних 45% вдалося підняти до 93%. Але незважаючи на такий успіх, у Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що швидко перемогти кір не вдасться.

"Найбільша кількість захворювань очікувалося в кінці зими-початку весни, через це протягом лютого і в березні ми ще спостерігатимемо зростання, але будемо сподіватися, що візьмемо під контроль цю ситуацію", – розповів переможець відкритого конкурсу на посаду гендиректора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта.