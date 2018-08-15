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Кір в Україні: у Супрун оприлюднили нові дані про кількість хворих

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Кір в Україні
Кір в Україні / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що за тиждень на кір в Україні захворіло понад 770 людей.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

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Так, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за впродовж минулого тижня на кір захворіла 771 людина – з них 327 дорослих і 444 дитини.

Загалом з початку року цю недугу підчепило майже 29 тисяч українців і більшість з них – діти.

Впродовж минулого тижня найбільше нових випадків захворювання на кір зафіксовано у Львівській (всього 5 634 людини: 1 773 дорослих і 3 861 дитина), Закарпатській (всього 2 956 людей: 551 дорослий і 2 405 дітей), Івано-Франківській (всього 2 702 людини: 774 дорослих і 1 928 дітей), Одеській (всього 2 284 людей: 1 150 дорослих і 1 134 дитини), Києві (всього 1 986 людей: 1 230 дорослих і 756 дітей) та Тернопільській (всього 1 536 людей: 598 дорослих і 938 дітей) областях.

У МОЗ також озвучили невтішні цифри – від початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих. 28 889 людей – 11 738 дорослих і 17 151 дитина.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Кір Міністерство охорони здоров’я Медицина
Джерело: 24 Канал
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