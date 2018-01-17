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Кір в Україні: від хвороби померла ще одна людина

13:30, сьогодні 723 Читать новость на русском
В Україні померла ще одна особа від кору
В Україні померла ще одна особа від кору / Фото з відкритих джерел

У результаті спалаху кору в регіонах України помер ще один хворий.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Нагадаємо, на Одещині на початку 2018 року від ускладнень кору померла п’ятирічна дитина.

Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина. Відтак, у новому році від кору в Україні померло вже двоє людей,
– йдеться в повідомленні.

Читайте також: Що робити, якщо ви контактували з хворим на кір – Супрун дала кілька порад

У МОЗ нагадали, що інкубаційний період хвороби без прояву симптомів становить 6-21 днів. Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос і блювота.

Лише на 4-5 день з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Кір із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Наголошується, що кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонія, вушна інфекція, запалення мозку – енцефаліт, а також до інвалідності та смерті.

На кір хворіють не тільки діти, але і дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення. У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря. Єдиний надійний спосіб захиститися від кору – вакцинація,
– додали в МОЗ.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що на сьогодні в Україні немає епідемії кору. Проте батьки повинні вакцинувати своїх дітей, адже вакцини вистачає.

Теги: Здоров'я Новини України Жертви Кір епідемія Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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