Кір в Україні: з'явились нові дані про кількість хворих

Впродовж останнього тижня кількість осіб, які захворіли на кір в Україні, знову зросла.

Такі дані наводить Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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За зведеннями відомства, в період з 7 до 13 травня на кір в Україні захворіли 1407 людей. Ця цифра перевищує показники попереднього тижня, коли було зафіксовано рекордну кількість хворих за тиждень з початку спалаху захворювання – 1143 особи.

Велика частина хворих за останній тиждень - дорослі (651 осіб), 756 – діти.

Найбільше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у місті Києві.

Загалом від початку року найбільше на кір захворіло людей на Івано-Франківщині (всього 2137 осіб: 649 дорослих і 1488 дітей), трохи менше – на Закарпатті (2131 людей: 420 дорослих і 1711 дітей). У трійку "лідерів" також увійшла Львівська область, де з початку року зафіксовано 1785 випадків захворювання на кір.