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Кіра Найтлі знялась в стильній фотосесії для відомого глянцю

574 Читать новость на русском
Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Фото з вільних джерел

Відома голлівудська акторка Кіра Найтлі взяла участь у гламурній фотосесії для канадського журналу Elle.

Британська знаменитість у свої 32 роки вже стала своєрідною "іконою стилю". Модні журнали завжди пропонують їй прикрасити своїми світлинами глянці.

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Так, для чергової фотосесії для видання Elle Кіра Найтлі постала в ніжному образі. На фото акторка позує у стильних брендових речах Chanel. Витончені вбрання зірка доповнила легким макіяжем, підвівши губи червоною або рожевою помадою.

Відомо, що знімки зробила знаменита фотограф Ліз Коллінз. Їй вдалося не просто показати Кіру Найтлі у всій красі, але й додати світлинам легкості та вишуканості.


Обкладинка журналу Elle


Кіра Найтлі у стильній фотосесії для глянцю


Кіра Найтлі прикрасила журнал своїми світлинами


Акторка Кіра Найтлі знялась у фотосесії для відомого журналу

Теги: LifeStyle Мода Кіно
Джерело: 24 Канал
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