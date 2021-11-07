Конфлікт між Миколою та п'яним нападником міг виникнути через мову.

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Чемпіона з джиу-джитсу поранили в серце

Трагічну новину підтвердив батько загиблого хлопця – місцевий підприємець та власник готелю "Перлина прибою" Олег Балабатько. Він розповів, що у його сина виник конфлікт з чоловіком, який є родом з тимчасово окупованого Росією Луганська.

Нападник був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською мовою. Чоловік запропонував співрозмовнику вийти на вулицю і хлопець погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу та мав упевненість у своїх силах. Однак від удару ножем ухилитися не зміг.

Хлопець помер на місці

На жаль, невідомий поцілив хлопцю просто у серце. Микола вхопився за серце та впав на землю. Правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися допомогти йому до приїзду лікарів, але хлопець помер.

Двоюрідна сестра загиблого хлопця Карина Балабатько оприлюднила спільну світлину з братом і написала: "Я ніколи тебе не забуду, братику! Я тебе люблю!".



Микола Балабатько із сестрою / Фото з фейсбуку Карини Балабатько