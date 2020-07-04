Кирило Шевченко може очолити НБУ: що про нього відомо
Верховна Рада 3 липня підтримала відставку голови НБУ Якова Смолія. Одним із основних кандидатів на посаду нового очільника Нацбанку вважають Кирила Шевченка. Його біографію читайте у матеріалі 24 каналу.
Новим головою Національного банку України після відставки Смолія може стати голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко.
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Біографія та освіта
- Шевченку 47 років. Народився у Тулі (Росія). Одружений, виховує доньку.
- Наприкінці 80-х майже два роки працював ремонтником на шахті імені Ілліча в Стаханові під Луганськом.
- Згодом вступив у Харківський державний економічний університет. Випустився з вишу з дипломом економіста.
Робота у банківській сфері
- Має великий досвід роботи в банківській сфері.
- Спочатку працював в Українському кредитному банку (тепер – А-Банк) на посаді виконувача обов’язків начальника сектору залучення кредитних ресурсів. У 1995-го став провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу банку "Аваль".
- Потім десять років працював у банку "Фінанси та Кредит". Там пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.
- Згодом очолював Державну іпотечну установу.
- У 2009 році був радником тоді прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко.
- Після цього працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк". У перерві – радником голови правління ПАТ "Ощадбанк". А з жовтня 2014 року Шевченко – першим заступником, згодом виконувачем обов’язків голови правління АБ "Укргазбанк". А у 2015 році очолив цей банк (94,94% акцій належить державі).
Цікаві факти
- У 2017 році Шевченко разом з Міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком презентували першу в Україні екологічно чисту платіжну картку. Вона була повністю виготовлена з біосировини.
- "Зелені" картки АБ "Укргазбанк" вироблені з кукурудзи та цукрової тростини. Розкладають впродовж 2 років, екології не шкодять.
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Смолій подав у відставку: що відомо
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- Володимир Зеленський проєкт постанови зареєстрував, а Рада 3 липня відставку підтримала.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.
- Натомість ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.