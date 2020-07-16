Інвестори сподіваються, що жодних змін не відбудеться після призначення нового голови Національного банку України. Адже будь-які зміни можуть зруйнувати незалежність органу і скоригувати його політику.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, до Майдану політика НБУ була неправильною, адже центробанк не регулював банківську систему, через держбанки видавались кредити всім охочим друзям влади, олігархи отримували свої виграші, девальвуючи гривню.

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"Політика Нацбанку по таргетуванні інфляції призвела до того, що склався олігархічний консенсус проти НБУ, Адже те, що зараз відбувається, не дуже подобалось олігархам, і як результат ми побачили заміну Якова Смолія", – зазначив він.

Деякі речі говоряться для МВФ, інвесторів, а деякі – для простої людини, якою маніпулюють. До прикладу, про те, що ми маємо мало кредитів, треба змусити НБУ друкувати кошти і роздавати кредити, але це шлях курця. Адже банки зараз не кредитують активно, бо банки повні грошей,

– сказав Фурса.

Експерт пояснив, якщо нема верховенства права, банки бояться давати кредити, знаючи, що їх не повернуть.

Що буде з інвестиційним кліматом в Україні

Інвестиційний банкір розповів, що зараз інвестувати в Україну є ризиковано, адже впала довіра до національної валюти.

"Раджу (клієнтам – 24 канал) почекати, подивитись і точно не інвестувати… Ми цілком можливо можемо повторити шлях Януковича 12 – 13 років, коли були, фактично, розірвані відносини з нашими міжнародними партнерами. Був одночасно великий дефіцит бюджету і друкування коштів, при тому, що стримувалось падіння валюти коштом резервів. Це все погано закінчувалось", – заявив Сергій Фурса.

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Також додав: "Мені хочеться вірити, що Шевченко всіх обдурить і стане незалежним головою НБУ. Але, на жаль, я в це не вірю. Бо його призначили замість Смолія, бо Смолій поводив себе незалежно, бо НБУ не слухав олігархів і проводив правильну політику".

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