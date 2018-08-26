Кирило Фроленко виступатиме в "Крижаних Вовках"

Як повідомляє сторінка "Крижаних Вовків" в Facebook, клуб уклав контракт з 24-річним захисником Кирилом Фроленком.

Габаритний (197 см, 96 кг) захисник став автором першої закинутої шайби в контрольному матчі "Крижаних Вовків" проти "Кременчука", який завершився перемогою для київської команди 4:1.

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Раніше Фроленко виступав в чемпіонаті України в складах ХК "Львів", київського АТЕКа та "Білого Барса". У 56 матчах за ці команди захисник набрав 14 (5+9) очок.

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