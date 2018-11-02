Кирило Фесенко підписав контракт з новим клубом
Капітан збірної України Кирило Фесенко повертається в Суперлігу.
Кирило Фесенко підписав контракт з "Дніпром".
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Деталі угоди між центровим та віце-чемпіоном України не розголошують. Останні два сезони баскетболіст успішно виступав за італійський клуб Авеліно. Там був одним з провідних виконавців.
Влітку Фесенка прооперували і на разі він проходить процес відновлення. На Кирила також претендувала італійська "Брешія", але бігмен вибрав "Дніпро".
Отож, після 5-річної перерви Фесенко повертається в рідний чемпіонат.
Джерело: 24 канал
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