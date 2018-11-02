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      Кирило Фесенко підписав контракт з новим клубом

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      Капітан збірної України Кирило Фесенко повертається в Суперлігу.

      Кирило Фесенко підписав контракт з "Дніпром".

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      Деталі угоди між центровим та віце-чемпіоном України не розголошують. Останні два сезони баскетболіст успішно виступав за італійський клуб Авеліно. Там був одним з провідних виконавців.

      Влітку Фесенка прооперували і на разі він проходить процес відновлення. На Кирила також претендувала італійська "Брешія", але бігмен вибрав "Дніпро".

      Отож, після 5-річної перерви Фесенко повертається в рідний чемпіонат.

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 канал
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