Кирило Фесенко підписав контракт з новим клубом

Капітан збірної України Кирило Фесенко повертається в Суперлігу.

Кирило Фесенко підписав контракт з "Дніпром".

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Деталі угоди між центровим та віце-чемпіоном України не розголошують. Останні два сезони баскетболіст успішно виступав за італійський клуб Авеліно. Там був одним з провідних виконавців.

Влітку Фесенка прооперували і на разі він проходить процес відновлення. На Кирила також претендувала італійська "Брешія", але бігмен вибрав "Дніпро".

Отож, після 5-річної перерви Фесенко повертається в рідний чемпіонат.