Кіркоров, Лобода та Олег Винник: яку музику слухають українці – дані YouTube

З 10 травня відеохостинг YouTube розширив свої музичні чарти на 44 країни, до яких тепер увійшла й Україна. В українському YouTube-чарті виділили три основних рейтинги: "Топ-пісні", "Топ-відео" і "Топ-виконавці".

Станом на 16 травня 2018 року, чарт "Топ-пісень" наповнений виключно російськомовним контентом, часто – піснями російських виконавців. У цьому рейтингу враховується найбільша кількість переглядів офіційних кліпів, лірик-відео, фан-відео тощо.

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Так, музичний рейтинг очолила композиція молодого російського співака Matrang "Meduza". В рейтинг також увійшли найновіші хіти наступних виконавців: "Время и стекло", Світлана Лобода, Крід, Gazirovka, Макс Барських, Hammali, дві пісні Khalib, Maruv, Зомб та Федук.



Найпопулярніші композиції в Україні за даними YouTube

У чарті "Топ-відео", які найбільше переглядають в YouTube українці, включено лише найбільшу кількість переглядів офіційних відеокліпів. Цей рейтинг очолив відеокліп російського співака та прибічника путінського режиму Філіпа Кіркорова "Цвет настроения синий". Наступні дві сходинки посіли композиції російського артиста Єгора Кріда "Миллион алых роз" і хіт українського виконавиці Світлани Лободи "Лети".



Найпопулярніші музичні відео в Україні за даними YouTube

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Останній третій YouTube-чарт "Топ-виконавців" складається з рейтингу артистів, в яких сумуються перегляди усіх їхніх відео, включно з живими виступами та колабораціями. Так, найпопулярнішим виконавцем за переглядами українців став казахський російськомовний репер Jah Khalib.



Найпопулярніші виконавці в Україні за даними YouTube

В цей рейтинг потрапили здебільшого виконавці-росіяни, серед них – лише декілька українців: гурт "Время и стекло", Світлана Лобода, Макс Барських, Олег Винник, Ані Лорак, Дзідзьо, "Океан Ельзи" та Скрябін. Окрім україномовних та російськомовних співаків у чарті знайшлось місце лише трьом виконавцям, які найчастіше слухають українці в YouTube: гурт "Rammstein", Eminem та "Linkin Park".