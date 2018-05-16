19:10
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 14°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кіркоров, Лобода та Олег Винник: яку музику слухають українці – дані YouTube

548 Читать новость на русском
Яку музику слухають українці – дані YouTube
Яку музику слухають українці – дані YouTube / www.pexels.com

З 10 травня відеохостинг YouTube розширив свої музичні чарти на 44 країни, до яких тепер увійшла й Україна. В українському YouTube-чарті виділили три основних рейтинги: "Топ-пісні", "Топ-відео" і "Топ-виконавці".

Станом на 16 травня 2018 року, чарт "Топ-пісень" наповнений виключно російськомовним контентом, часто – піснями російських виконавців. У цьому рейтингу враховується найбільша кількість переглядів офіційних кліпів, лірик-відео, фан-відео тощо.

Читайте також: Попри скандал, Facebook залишається єдиною соцмережею в ТОП-10 популярних сайтів в Україні

Так, музичний рейтинг очолила композиція молодого російського співака Matrang "Meduza". В рейтинг також увійшли найновіші хіти наступних виконавців: "Время и стекло", Світлана Лобода, Крід, Gazirovka, Макс Барських, Hammali, дві пісні Khalib, Maruv, Зомб та Федук.


Найпопулярніші композиції в Україні за даними YouTube

У чарті "Топ-відео", які найбільше переглядають в YouTube українці, включено лише найбільшу кількість переглядів офіційних відеокліпів. Цей рейтинг очолив відеокліп російського співака та прибічника путінського режиму Філіпа Кіркорова "Цвет настроения синий". Наступні дві сходинки посіли композиції російського артиста Єгора Кріда "Миллион алых роз" і хіт українського виконавиці Світлани Лободи "Лети".


Найпопулярніші музичні відео в Україні за даними YouTube

Читайте також: YouTube видалив кліп української співачки Sonya Kay: названо причину

Останній третій YouTube-чарт "Топ-виконавців" складається з рейтингу артистів, в яких сумуються перегляди усіх їхніх відео, включно з живими виступами та колабораціями. Так, найпопулярнішим виконавцем за переглядами українців став казахський російськомовний репер Jah Khalib.


Найпопулярніші виконавці в Україні за даними YouTube

В цей рейтинг потрапили здебільшого виконавці-росіяни, серед них – лише декілька українців: гурт "Время и стекло", Світлана Лобода, Макс Барських, Олег Винник, Ані Лорак, Дзідзьо, "Океан Ельзи" та Скрябін. Окрім україномовних та російськомовних співаків у чарті знайшлось місце лише трьом виконавцям, які найчастіше слухають українці в YouTube: гурт "Rammstein", Eminem та "Linkin Park".

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика YouTube Рейтинги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 19:02 "Штучний цензор" у дії, або Як Facebook із російською "фабрикою тролів" боровся
Борис Немировський 13
День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 18:01 День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України
575
Обыски в РИА
сьогодні, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 214
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сьогодні, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 378
Ціни на пальне: скільки коштує
сьогодні, 14:01 Ціни на пальне: скільки коштує "напоїти залізного коня" в Україні
797
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук