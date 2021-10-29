На Кіровоградщині водоканал скидав очисні відходи у річку: фото наслідків

У Кіровоградській області СБУ викрила чиновників водоканалу на забрудненні річки Інгул. Вони таємно скидали у водойму очисні відходи.

Вміст нітратів перевищений у 13 разів

Цинічні дії чиновників призвели до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річки. Загальна площа ушкоджень становила понад 2,5 гектара.

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За результатами експертизи, зафіксовували перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів,

– заявили у Службі безпеки.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про екоцид. Керівнику структурного підрозділу комунального підприємства вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини правопорушення, аби притягнути до відповідальності інших причетних осіб.



На Кіровоградщині виявили забруднення річки Інгул



Річку забруднили місцеві посадовці