Кіру Муратову поховали в Одесі: як прощались з режисеркою

8 червня в Одесі попрощались з відомою українською кінорежисеркою Кірою Муратовою.

Кіра Муратова померла 6 червня на 84-му році життя після тривалої хвороби.

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Вона заповідала не влаштовувати великого похорону, а хотіла, щоб її провели в останню путь лише рідні та близькі.

Як пише одеське видання "Думская", режисерку поховали на Новоміському кладовищі. На похороні були присутні тільки найближчі люди.

На похорон в Одесу приїхала російська акторка Рената Литвинова, яка знімалась у кількох фільмах режисерки і називала її своїм вчителем.

У своєму Instagram вона поділилась кількома світлинами.

Муратова заповідала, щоб її тіло після смерті кремували.

Ввечері 8 червня на Одеські кіностудії відбувався вечір пам'яті режисерки. В залі без звуку, але під акомпанемент оркестру показували її фільми.

Спогади чи слова співчуття кожен охочий міг записати у спеціальній книзі.



З Кірою Муратовою попрощались в Одесі//Думская