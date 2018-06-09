Кіру Муратову поховали в Одесі: як прощались з режисеркою
8 червня в Одесі попрощались з відомою українською кінорежисеркою Кірою Муратовою.
Кіра Муратова померла 6 червня на 84-му році життя після тривалої хвороби.
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Вона заповідала не влаштовувати великого похорону, а хотіла, щоб її провели в останню путь лише рідні та близькі.
Як пише одеське видання "Думская", режисерку поховали на Новоміському кладовищі. На похороні були присутні тільки найближчі люди.
На похорон в Одесу приїхала російська акторка Рената Литвинова, яка знімалась у кількох фільмах режисерки і називала її своїм вчителем.
У своєму Instagram вона поділилась кількома світлинами.
Муратова заповідала, щоб її тіло після смерті кремували.
Ввечері 8 червня на Одеські кіностудії відбувався вечір пам'яті режисерки. В залі без звуку, але під акомпанемент оркестру показували її фільми.
Спогади чи слова співчуття кожен охочий міг записати у спеціальній книзі.
З Кірою Муратовою попрощались в Одесі//Думская