"Кишенькова мафія": На Херсонщині рибпатруль піймали на зв'язку з корупціонерами

На Херсонщині новий керівник Рибного охоронного патруля Роман Педченко лобіює призначення в структуру для боротьби з браконьєрством колишніх чиновників-корупціонерів і браконьєрів. Рибпатруль стає кишенькової мафією Педченка.

Про це пише автор статті-розслідування "Чорти з тихого болота", який провів детальний аналіз ситуації навколо запуску роботи Рибного патруля. Як зазначається , незважаючи на проведений конкурс, який виграв Роман Педченко – депутат Херсонської облради від Радикальної партії, є підозри, що його результати могли бути сфальсифікованими, передає "Обозреватель".

Самого Романа Педченка підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роботи в облраді та порушенні антикорупційного законодавства. Автор нагадує – запуск Рибного патруля на Херсонщині був заблокований Київським адмінсудом через скаргу. В той же час, наближений до Педченка Анатолій Джурмій протягом 2016-2018 років вміло організовував акції протесту проти колишнього керівництва Херсонської рибохорони, так звані "Рибні майдани", і всіляко просував інтереси Романа Педченка. Насправді він захищав власний інтерес. Анатолій Джурмій до 1 червня 2018року обіймав посаду громадського інспектора з охорони довкілля Херсонської області. Також він очолює оперативний штаб з боротьби з браконьєрством в Херсонській області.

"Анатолій Джурмій, використовуючи свої статуси громадського інспектора екоінспекції та борця з корупцією в рибній галузі, під виглядом палкої боротьби з браконьєрством та колишнім керівництвом рибоохорони влаштував банальний перерозподіл браконьєрів на водоймах Херсонщини та перенаправив корупційні потоки до "нового" керівництва області", – мовиться в статті.