Кішка розвеселила мережу яскравими емоціями, незважаючи на проблеми із здоров'ям

3-річна кішка Рексі має розбитий хребет і змушена пересуватися за допомогою протезу на коліщатках або на двох передніх лапах, однак тваринка не втрачає життєрадісності.

Даша Мінаєва знайшла Рексі паралізованою. За словами дівчини, кішка має унікальну і оптимістичну особистість.

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"Вона навіть не знає, що має інвалідність. Вона робить все, що роблять інші коти, тільки не може використовувати туалет або самостійно почухати за вухом", – розповіла Даша виданню Bored Panda.

Кішка Рексі

Рексі здатна показати неймовірні вирази та емоцій, які непритаманні котам і це підкорило користувачів мережі.

Допис, поширений Handicat that walks on two (@rexiecat) 9 Лют 2018 р. о 2:03 PST

Допис, поширений Handicat that walks on two (@rexiecat) 8 Гру 2017 р. о 1:47 PST