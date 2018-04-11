Кішка розвеселила мережу яскравими емоціями, незважаючи на проблеми із здоров'ям
3-річна кішка Рексі має розбитий хребет і змушена пересуватися за допомогою протезу на коліщатках або на двох передніх лапах, однак тваринка не втрачає життєрадісності.
Даша Мінаєва знайшла Рексі паралізованою. За словами дівчини, кішка має унікальну і оптимістичну особистість.
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"Вона навіть не знає, що має інвалідність. Вона робить все, що роблять інші коти, тільки не може використовувати туалет або самостійно почухати за вухом", – розповіла Даша виданню Bored Panda.
Кішка Рексі
Рексі здатна показати неймовірні вирази та емоцій, які непритаманні котам і це підкорило користувачів мережі.
Джерело: 24 Канал
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