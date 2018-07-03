Симптоми кишкової інфекції: корисна інфографіка

Влітку у спеку ризик підхопити кишкову інфекцію набагато вищий, ніж у холодну погоду. Розпізнати симптоми недуги доволі просто.

Спектр збудників кишкової інфекції надзвичайно різноманітний. Це можуть бути бактерії (шигели, сальмонели, кишкова паличка, умовна-патогенна флора та ін.), віруси (рота-, адено-, рео-, ентеро-, коронавіруси), найпростіші (амеба дизентерійна, лямблії, балантидій).

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Передача такої інфекції відбувається фекально-оральним шляхом – переважно через забруднені руки як під час прямого контакту, так і при контакті з іншими забрудненими поверхнями та предметами (підлога, меблі, одяг, іграшки тощо).

Також підчепити кишкову інфекцію можна через забруднені їжу та воду, і навіть повітряно-крапельним шляхом.

Діагноз може поставити тільки лікар і тільки після проведення мікробіологічних аналізів. За наявності яких симптомів варто спішити до лікаря?

Симптоми кишкової інфекції

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