Кісільову й не снилося: бойовики "ДНР" заявили, що коронавірус придумали в Україні – відео

Бойовики так званої "ДНР" відзначилися черговим фейком щодо України. Цього разу їхнє повідомлення стосується коронавірусної інфекції COVID-19 та відзначається неабиякою казковістю.

Чергову побрехеньку, щодо коронавірусу та України оприлюднив так званий офіційний представник "народної міліції "ДНР" Дмитро Астрахань. Зокрема, він заявив, що коронавірусну інфекцію COVID-19 могли розробити в Україні.

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За його даними, нібито в Україні діє 15 біологічних лабораторій: в Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Вінниці, Тернополі, Львові та Ужгороді. Роботою цих лабораторій, звісно, керують прямісінько з Вашингтона. А це, на секундочку, аж понад 8 тисяч кілометрів відстані по прямій. Хоча, окупант-пропагандист переконує, що йому цю інформацію підтвердили в самому посольстві США в Україні.

Астрахань (не плутати з російським містом) додає, що в 2009 році за результатами перевірок, які ініціював український уряд, у тих лабораторіях виявили порушення. І це начебто стало причиною витоку небезпечних штамів інфекції. Цікаво, у той період Україною керував президент-утікач Янукович і його брава команда, більшість із якої також після Майдану втекла.

Але на цьому нісенітниці від бойовика не закінчилися. Він додає, що в тому ж 2009 році в Тернополі зафіксували вірус, що провокує геморагічну пневмонію. І її жертвами начебто стали 400 людей.

Крім того, в січні 2016 року в Харкові 20 військових померли від схожого на грип вірусу та понад 20 осіб госпіталізували. А за 2 місяці в Україні від цього вірусу зафіксували аж 364 смерті.

І це ще не все. За словами Астраханя, в 2017 році в Миколаєві виник спалах гепатиту А, а влітку того ж року аналогічне трапилося у Запоріжжі та Одесі, а восени – в Харкові.

Що приймав Дмитро Астрахань, коли оприлюднював вищезазначене, на жаль залишається загадкою. Хоча під час свого спічу бойовик увесь час зберігав серйозний вираз обличчя.

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