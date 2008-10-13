01:46
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Кисломолочні продукти

      0575
      Кисломолочні продукти

      Українці відмовляються від кефіру. За результатами 9 місяців поточного року виробництво кисломолочних продуктів у нашій країні знизилося на 1,1% порівняно з минулим роком, повідомляє Держкомстат.

      До того ж, у вересні цей показник становив трохи більше 42 тис. тонн, що майже на 15% менше, ніж у серпні. Учасники ринку та експерти пояснюють спад дефіцитом сировини, зниженням купівельної спроможності громадян та ускладненням доступу компаній до банківських позик. У зв'язку зі збереженням цих факторів виробники не бачать підстав для поліпшення ситуації в найближчій перспективі. Але основним ризиком, здатним ще більше знизити обсяги виробництва продуктів харчування, можуть стати дії Російської Федерації, пов'язані з обмеженням доступу на свій ринок української продукції. Нагадаємо, на початку вересня в уряді Росії заявили про можливість запровадити ліміти на імпорт низки українських товарів. Тоді експерти припускали, що обмеження, у першу чергу, стосуватимуться продукції сільського господарства. Зазначимо, за підсумками I півріччя 2008 року експорт української агропродукції в Росію склав мільярд 735 млн. доларів.
      blog_ava
      Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      9 червня
      3607
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 жовтня 2008
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      9 червня , 23:44 Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      176
      Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      9 червня , 22:34 Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      1312
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 червня , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 506
      Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      9 червня , 21:11 Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      3605
      Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      9 червня , 19:30 Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      3471
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук