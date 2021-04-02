На Харківщині опорні лікарні для хворих на коронавірус досі не можуть отримати закуплені кисневі ємності. Причиною є аварія в Суецькому каналі, що сталася там наприкінці березня.

Про затримку медичного обладнання повідомив заступник Харківської ОДА Михайло Черняк. Але чиновник запевнив, що воно – вже на шляху до українського порту.

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Коли прибудуть бочки з киснем на Харківщину

За словами Черняка, гроші на ємності з киснем виділяли безпосередньо з субвенції. Тобто, регіон їх отримав від держави. Він додав через аварію в Суецькому каналі вантаж затримується на кілька тижнів.

Згідно з листом від транспортної компанії, орієнтовно 4 квітня це судно зайде в порт України. Відповідно, протягом наступного тижня ті бочки, про які ми говорили – для чорнобильської лікарні, для районних лікарень, для дитячої інфекційної лікарні — вони будуть в нас, ми чекаємо,

— повідомив заступник голови ОДА.

Зверніть увагу! Станом на 2 квітня на Харківщині виявили 1 494 нових випадки COVID-19. Водночас 24 людини померли. Це подвійний антирекорд. Наразі у лікарнях області перебувають 3 080 пацієнтів

Що відомо про аварію в Суецькому каналі