Аварія в Суецькому каналі: ковідні лікарні у Харкові не можуть отримати кисень
На Харківщині опорні лікарні для хворих на коронавірус досі не можуть отримати закуплені кисневі ємності. Причиною є аварія в Суецькому каналі, що сталася там наприкінці березня.
Джерело:"Суспільне"
Про затримку медичного обладнання повідомив заступник Харківської ОДА Михайло Черняк. Але чиновник запевнив, що воно – вже на шляху до українського порту.
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Коли прибудуть бочки з киснем на Харківщину
За словами Черняка, гроші на ємності з киснем виділяли безпосередньо з субвенції. Тобто, регіон їх отримав від держави. Він додав через аварію в Суецькому каналі вантаж затримується на кілька тижнів.
Згідно з листом від транспортної компанії, орієнтовно 4 квітня це судно зайде в порт України. Відповідно, протягом наступного тижня ті бочки, про які ми говорили – для чорнобильської лікарні, для районних лікарень, для дитячої інфекційної лікарні — вони будуть в нас, ми чекаємо,
— повідомив заступник голови ОДА.
Що відомо про аварію в Суецькому каналі
- В Єгипті 23 березня у Суецькому каналі застрягло величезне вантажне судно Ever Given. Через це повністю зупинився морський рух на судноплавному маршруті.
- Затримка обходилась у 400 мільйонів доларів на годину.
- На 5 добу після аварії до каналу відправили додаткові буксири.
- 29 березня рух Суецьким каналом нарешті відновили.
- Чому цей канал такий важливий для всього світу – читайте тут.
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