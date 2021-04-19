Кістки 200 тварин і мертвий собака: на Харківщині виявили незаконний могильник – фото

До Харківського центру поводження з тваринами 19 квітня повідомили про гори собачих кісток. Волонтери поїхали на це місце та справді знайшли там кістки кількох сотень тварин. Також там було тіло одного пса.

Про гори кісток повідомила волонтерка центру Ірина Семенчина. Вона знайшла цей "могильник" на території Роганської територіальної громади на Харківщині.

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Могильник тварин на Харківщині / Фото Центру поводження з тваринами

Детальніше про знайдені кістки

Волонтери виявили за селом кістки приблизно 200 тварин. Вони були пофасовані в мішки, з яких висипались.



Собака в кістках на Харківщині / Фото Центру поводження з тваринами

У цьому місці утворилися 2 могильники. На фото видно, що залишки тварин лежать поміж груд будівельного сміття.



Кыстки тварин, які виявили волонтери / Фото Центру поводження з тваринами

Кістки дійсно належать тваринам, але не собакам, а свійським тваринам. Це були кози та вівці,

– повідомили в Центрі

Також там був собака, який помер напередодні. Яким чином пес опинився в цьому місці – невідомо. У коментарях користувачі припускають, що кістки можуть бути з Роганського м'ясокомбінату. Розібратися у цій справі визвався голова Роганської селищної територіальної громади.



Загальний план могильників із кістками / Фото Центру поводження з тваринами