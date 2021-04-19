Кістки 200 тварин і мертвий собака: на Харківщині виявили незаконний могильник – фото

До Харківського центру поводження з тваринами 19 квітня повідомили про гори собачих кісток. Волонтери поїхали на це місце та справді знайшли там кістки кількох сотень тварин. Також там було тіло одного пса.
Джерело:КП Центр поводження з тваринами
Про гори кісток повідомила волонтерка центру Ірина Семенчина. Вона знайшла цей "могильник" на території Роганської територіальної громади на Харківщині.
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Могильник тварин на Харківщині / Фото Центру поводження з тваринами
Детальніше про знайдені кістки
Волонтери виявили за селом кістки приблизно 200 тварин. Вони були пофасовані в мішки, з яких висипались.
Собака в кістках на Харківщині / Фото Центру поводження з тваринами
У цьому місці утворилися 2 могильники. На фото видно, що залишки тварин лежать поміж груд будівельного сміття.
Кыстки тварин, які виявили волонтери / Фото Центру поводження з тваринами
Кістки дійсно належать тваринам, але не собакам, а свійським тваринам. Це були кози та вівці,
– повідомили в Центрі
Також там був собака, який помер напередодні. Яким чином пес опинився в цьому місці – невідомо. У коментарях користувачі припускають, що кістки можуть бути з Роганського м'ясокомбінату. Розібратися у цій справі визвався голова Роганської селищної територіальної громади.
Загальний план могильників із кістками / Фото Центру поводження з тваринами