"Кісточка" на великому пальці ноги: причини появи та лікування

"Кісточка" на великому пальці ноги – неприємне і негарне захворювання стопи, на яке страждають до 40% жінок, яким більше 30 років.

Про це повідомляє "НВ".

Причин розвитку артриту плюснефалангового суглоба, або ж усім відомої "кісточки" на великому пальці чимало.

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Зокрема, через гормональні порушення, які виникають через хвороби щитовидної залози, цукрового діабету, під час статевого дозрівання, вагітності, клімаксу та іншого.

Ще одна поширена причина – незручне і тісне взуття. Особливо небезпечно носити туфлі на високих підборах А якщо до вузького взуття додати ще й високий каблук – почне формуватись кісточка, оскільки майже все навантаження тіла йде на пальці і плюснефалангові суглоби.

Також під час травм може відбутись порушення цілісності суглоба, що призводить до запалення суглоба. Схильність до будь-яких артритів має і спадковий характер, тому якщо у мами чи бабусі є "кісточка", то ймовірно, що вона буде й у доньки.

Плоскостопість та інші порушення розвитку нижніх кінцівок теж можуть спровокувати такий артрит. Зайва вага додатково навантажує всі суглоби, що теж може стати причиною розвитку артриту.

Чотири стадії розвитку "кісточки" – артриту плюснефалангового суглоба

Медики наголошують, що найкращим способом профілактики появи "кісточки" на великому пальці ноги є регулярна гімнастика пальців стоп – згинання-розгинання, утримання дрібних предметів та інше.

Але якщо ви помітили, що просто профілактика не допомагає – варто звернутись до ортопед або хірург.

На перших трьох стадіях розвитку артриту призначають масажі, електрофорез та інші методи фізіотерапії. Також лікарі накладають спеціальні ортези, здатні фіксувати бандажі та шини.

У зовсім складних випадках лікар може призначити операцію з видалення наросту, імплантації фіксаторів усередину суглоба або повної його заміни.