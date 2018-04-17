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"Кісточка" на великому пальці ноги: причини появи та лікування

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Як лікувати
Як лікувати "кісточку" на великому пальці ноги / Фото з відкритих джерел

"Кісточка" на великому пальці ноги – неприємне і негарне захворювання стопи, на яке страждають до 40% жінок, яким більше 30 років.

Про це повідомляє "НВ".

Причин розвитку артриту плюснефалангового суглоба, або ж усім відомої "кісточки" на великому пальці чимало.

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Зокрема, через гормональні порушення, які виникають через хвороби щитовидної залози, цукрового діабету, під час статевого дозрівання, вагітності, клімаксу та іншого.

Ще одна поширена причина – незручне і тісне взуття. Особливо небезпечно носити туфлі на високих підборах А якщо до вузького взуття додати ще й високий каблук – почне формуватись кісточка, оскільки майже все навантаження тіла йде на пальці і плюснефалангові суглоби.

Також під час травм може відбутись порушення цілісності суглоба, що призводить до запалення суглоба. Схильність до будь-яких артритів має і спадковий характер, тому якщо у мами чи бабусі є "кісточка", то ймовірно, що вона буде й у доньки.

Плоскостопість та інші порушення розвитку нижніх кінцівок теж можуть спровокувати такий артрит. Зайва вага додатково навантажує всі суглоби, що теж може стати причиною розвитку артриту.

Чотири стадії розвитку

Чотири стадії розвитку "кісточки" – артриту плюснефалангового суглоба

Медики наголошують, що найкращим способом профілактики появи "кісточки" на великому пальці ноги є регулярна гімнастика пальців стоп – згинання-розгинання, утримання дрібних предметів та інше.

Але якщо ви помітили, що просто профілактика не допомагає – варто звернутись до ортопед або хірург.

На перших трьох стадіях розвитку артриту призначають масажі, електрофорез та інші методи фізіотерапії. Також лікарі накладають спеціальні ортези, здатні фіксувати бандажі та шини.

У зовсім складних випадках лікар може призначити операцію з видалення наросту, імплантації фіксаторів усередину суглоба або повної його заміни.

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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