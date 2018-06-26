Кіт Харінгтон і Леслі Роуз після весілля насолоджуються романтичним відпочинком: фото

Актори популярного серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон і Леслі Роуз офіційно стали чоловіком і дружиною 23 червня.

Після святкової церемонії Роуз та Кіт вирішили влаштувати собі відпочинок у компанії найближчих друзів та родичів, пише Daily Mail.

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Молодята не могли стерти усмішки із своїх обличь та радісні емоції, вони насолоджувались келихом вина у приголомшливому замку 12 століття Вардхілл.

Кіт Харінгтон і Леслі Роуз одружилися

Для романтичних канікул Роуз обрала смугастий комбінезон та зручне взуття, а Кіт – білу футболку та світло сірі штани.

Нагадаємо, 23 червня у Шотландії відбулося весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі – зірок культового телесеріалу "Гра престолів".