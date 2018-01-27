Кіт урятував від імовірної смерті зниклого хлопчика

Цікавий випадок за участю кота стався у Калінінградській області Росії. Річ у тім, що тут бездомний кіт допоміг не замерзнути 13-річному Руслану, якого перед цим було оголошено у розшук.

Як повідомляє Управління МВС у області, напередодні стало відомо, що безвісти зник 13-річний Руслан, відтак правоохоронці зайнялися його пошуком – востаннє хлопця бачили 25 січня біля його школи у селищі Добровольськ, і після цього на уроках він вже більше не з’являвся.

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Як згодом з’ясувалося зі слів школяра, незабаром йому мало виповнитися 14 років, тому він мав отримати паспорт.

Руслан розповів, що з цієї причини, замість школи, він вирішив відправитися до рідної бабусі в місто Краснознаменськ, аби якомого швидше зробити фотографію на перший у своєму житті важливий документ, але родички удома не було, тому хлопець вирішив повернутися додому пішки.



13-річний Руслан і його кіт-рятівник

За його словами, поки повертався, швидко стемніло, і йому довелося ночувати у сараї, який він побачив на шляху.

У закинутій будові компанію підлітку склав бездомний кіт, який всю ніч зігрівав Руслана своїм теплом. На знак подяки хлопчик забрав вусатого-смугастого до себе додому та більше не розлучається з ним ні на хвилину. До речі, з ім'ям кота Руслан визначився швидко та назвав воркотуна "Спасителем",

– зазначили правоохоронці.

До слова, наступного дня пошукова група зуміла помітити зниклого хлопця, який вийшов на дорогу. У підсумку його забрали до відділку та зігріли, після чого викликали батьків для проведення профілактичної бесіди.