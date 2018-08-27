Китай почав другий етап випробувань власного авіаносця

Військово-морські сили Китаю почали наступний етап покрокових випробувань авіаносця власного виробництва Type 001A.

Про це повідомило видання Global Times.

Читайте також: США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю

Зазначається, що авіаносець відбув з порту Далянь на північному сході Китаю в неділю, 26 серпня,

Китайські експерти зауважили, що другий етап випробувань авіаносця буде зосереджений на усуненні виявлених під час першого ходового випробування проблем, яке відбулося в травні 2018 року.

Також буде проведено тестування радарних систем, навігаційних систем і основне озброєння корабля. В майбутньому ВМС протестують зліт і посадку винищувачів і вертольотів з авіаносця, після чого буде прийнято рішення про передачу корабля на озброєння флоту.

Будівництво нового авіаносця розпочалося в 2013 році, церемонія спуску на воду відбулася у квітні 2017 року.