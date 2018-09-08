Китай сколихнув потужний землетрус: фото і відео

У Китаї в суботу, 8 вересня, у південно-західній провінції Юньнань стався землетрус магнітудою 5,9 бала.

Про це повідомляє Сейсмологічний центр Китаю.

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"Землетрус магнітудою 5,9 стався о 10:31 в суботу в повіті Моцзян міста Пуер провінції Юньнань на південному заході Китаю. Місцеві жителі відчули сильні поштовхи, багато хто вибіг на вулицю", – йдеться у повідомленні.

Зазначаєтсья, що поштовхи також відчули і жителі висотних будинків в Куньміні, адміністративному центрі Юньнані, розташованому за 270 кілометрів від повіту Моцзян.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 11 кілометрів. За даними сейсмологів, в цьому районі сталося ще мінімум два поштовхи магнітудою понад 4 бали

На даний момент інформації про сильні руйнування, загибель і постраждалих немає.

Водночас, як видно на фото, які публікують очевидці у соцмережах, деякі з будинків зазначли незначних пошкоджень, а продукти у супермаркетах попадали на землю.