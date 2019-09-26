Китай став найбільшим торговельним партнером України: Росія на другому місці

У першому кварталі 2019 року обсяги торгівлі між Україною і Китаєм збільшились до 2,55 мільярда доларів. Це зробило КНР найбільшим торговельним партнером нашої держави.

Загальна частка Китаю у зовнішній торгівлі України на початку 2019 року сягнула 10,6%. В рейтингу країн, з якими Україна має найбільші обсяги торгівлі, Китай вперше випередив Росію.

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Обсяги торгівлі України та Росії склали 2,34 мільярда доларів. Частка РФ у загальному торговельному товарообороті склала 9,7%, в той час як у 2018 році вона складала 11,5%. За підсумками минулого року загальний товарооборот між Україною та РФ сягнув 11,05 мільярда доларів.

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Найбільші торговельні партнери України / таблиця НБУ

За даними Нацбанку, сальдо торгівлі України як з Китаєм, так і з Росією, є від'ємним (тобто, Україна продає до цих країн менше товарів, ніж купує, – 24 канал). Загальний обсяг імпорту з Китаю за перші 3 місяці 2019 року склав 1,93 мільярда доларів, а експорт до країни — 621 мільйона доларів. З Росії Україна купила товарів на 1,75 мільярда доларів, а продала туди на 592 мільйони доларів.

Серед найбільших торговельних партнерів України – Німеччина, Польща, Білорусь, Туреччина і США.

Що відомо про торгівлю України з країнами ЄС і СНД?

За перші 7 місяців 2019 року частка торгівлі України з ЄС зросла на 6%, в той час як з країнами СНД — скоротилася на 3%.

За підсумками 2018 року Україна експортувала агропродукції на загальну суму 18,8 мільярда доларів. Більшість аграрного експорту продали до країн ЄС. За даними Державної служби статистики за 11 місяців 2018 року обсяг українського експорту до Росії скоротився на 7% та склав 3,33 мільярда доларів. Водночас, імпорту російських товарів в Україні стало навпаки більше — на 17,1%.



Які продукти Україна найбільше продає за кордон / інфографіка 24 каналу

