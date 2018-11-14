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      Китай та США готуються відновити торговельні переговори, – ЗМІ

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      Лідери країн проведуть переговори щодо цього на саміті G20
      Лідери країн проведуть переговори щодо цього на саміті G20 / Фото з відкритих джерел

      Делегація Китаю очолювана віце-прем'єром Державної ради Лю Хе незабаром може відвідати США для переговорів щодо врегулювання торговельних суперечок.

      Про це повідомило видання South China Morning Post.

      Читайте також: Трамп сподівається на укладення великої торговельної угоди з Китаєм

      Переговори США і КНР з питань торгівлі припинилися всередині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації до Вашингтона у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

      Останнім часом атмосфера для того, щоб сторони провели діалог, істотно покращилася,
      – йдеться у повідомленні.

      Лідери країн Сі Цзіньпін і Дональд Трамп у телефонній розмові домовилися провести двосторонню зустріч на полях майбутнього саміту G20, який пройде в Буенос-Айресі 30 листопада – 1 грудня.

      Виступаючи напередодні в Сінгапурі, прем'єр Держради КНР Лі Кецзян висловив надію на те, що сторони зможуть співпрацювати і прийти до взаємоприйнятного компромісу.

      "У торговельній війні немає переможців", – наголосив він.

      Нагадаємо, у вересні США оголосили про введення мит в розмірі 10 відсотків на китайський імпорт вартістю 200 мільярдів доларів, з майбутнього року ставка збільшиться до 25 відсотків.

      До цього, влітку, сторони обмінялися імпортними митами на 50 мільярдів доларів через загострення торгового конфлікту Китай обклав митом майже весь американський імпорт. На початку жовтня стало відомо, що постачання сирої нафти з США в Китай "повністю зупинилися".

      Теги: Новини політики Китай Новини США
      Джерело: 24 Канал
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