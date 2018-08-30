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Китай тисне на КНДР через торговельні суперечки зі США, – Трамп

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Трамп звинуватив Китай у тиску на КНДР через торговельні суперечки зі США
Трамп звинуватив Китай у тиску на КНДР через торговельні суперечки зі США / Business Insider

Президент США Дональд Трамп оприлюднив заяву Білого дому, в якій стверджується, що Китай тисне на Північну Корею у зв'язку із суперечками між Вашингтоном та Пекіном у сфері торгівлі.

Про це повідомляє CNN.

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Президент Трамп твердо впевнений, що Північна Корея перебуває під величезним тиском з боку Китаю через наші великі торговельні розбіжності з урядом КНР",
йдеться в повідомленні Білого дому, яке американський лідер процитував у своєму Twitter.

Водночас у тексті заяви зазначається, що Пекін надає КНДР значну допомогу, зокрема у вигляді грошей, палива, добрив та інших видів товарів.

"Що стосується торгових суперечок та інших розбіжностей США і Китаю, вони у свій час будуть вирішені Дональдом Трампом і чудовим китайським лідером Сі Цзіньпіном", – запевнив глава Білого дому.

Трамп також додав, що вважає свої стосунки з Кім Чен Ином "дуже хорошими і теплими, тому наразі немає підстав витрачати кошти на спільні американсько-південнокорейські військові навчання. Однак США все ж можуть розпочати військові маневри з Південною Кореєю та Японією, якщо того забажає американський лідер".

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю. Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Китай КНДР
Джерело: 24 Канал
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