Китай тисне на КНДР через торговельні суперечки зі США, – Трамп

Президент США Дональд Трамп оприлюднив заяву Білого дому, в якій стверджується, що Китай тисне на Північну Корею у зв'язку із суперечками між Вашингтоном та Пекіном у сфері торгівлі.

Про це повідомляє CNN.

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Президент Трамп твердо впевнений, що Північна Корея перебуває під величезним тиском з боку Китаю через наші великі торговельні розбіжності з урядом КНР",

– йдеться в повідомленні Білого дому, яке американський лідер процитував у своєму Twitter.

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE



President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 серпня 2018 р.

Водночас у тексті заяви зазначається, що Пекін надає КНДР значну допомогу, зокрема у вигляді грошей, палива, добрив та інших видів товарів.

"Що стосується торгових суперечок та інших розбіжностей США і Китаю, вони у свій час будуть вирішені Дональдом Трампом і чудовим китайським лідером Сі Цзіньпіном", – запевнив глава Білого дому.

Трамп також додав, що вважає свої стосунки з Кім Чен Ином "дуже хорошими і теплими, тому наразі немає підстав витрачати кошти на спільні американсько-південнокорейські військові навчання. Однак США все ж можуть розпочати військові маневри з Південною Кореєю та Японією, якщо того забажає американський лідер".

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю. Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.