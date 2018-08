Китай тисне на КНДР через торговельні суперечки зі США, – Трамп

Про це повідомляє CNN.

Президент Трамп твердо впевнений, що Північна Корея перебуває під величезним тиском з боку Китаю через наші великі торговельні розбіжності з урядом КНР",

– йдеться в повідомленні Білого дому, яке американський лідер процитував у своєму Twitter.

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE



President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with...