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      Китай використовує концтабори, – США

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      Китай використовує концтабори, – США
      Китай використовує концтабори, – США / afp.com

      Китай звинуватили у використанні концентраційних таборів для представників мусульманської меншості країни – уйгурів.

      Рендалла Шривера, який відповідає за азіатське направлення в Міністерстві оборони США, розповів, що Пекін вже відправив до концтаборів декілька мільйонів своїх громадян, пише "Голос Америки".

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      Шривер додав, що "Комуністична партія" Китаю використовує сили безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман в концтабори.

      Кількість ув'язнених наближається до 3 мільйонів,
      – наголосив Шривер.

      Місця для утримання затриманих називають "освітніми центрами". У Китаї стверджують, що метою "освітніх центрів" є боротьба з ісламським екстремізмом.

      Що відомо про уйгурів? Уйгури один з найдавніших тюркомовних народів Азії. Це народ тюркського походження, корінний народ Східного Туркестану, тепер Синьцзян-Уйгурського автономного району Китайської Народної Республіки. Загальна чисельність перевищує 10 мільйонів осіб. Вони розмовляють уйгурською мовою, що належить до карлукської (чагатайської) групи західної гілки тюркських мов.

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      Теги: Новини політики Китай Новини США
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