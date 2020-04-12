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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому G7 вимагати компенсацію в КНР, Зеленський – президент коронавірусу та чому Кадиров закрився від Росії.

      1. Український президент коронавірусу, або Епідемія все спише



      Скоріш за все, у новій українській історії Володимир Олександрович залишиться саме президентом коронавірусу.

      Коронавірус в Україні – найактульніше дивіться тут!

      2. Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірусу: як має діяти уряд



      З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

      Карантин в Україні  – всі деталі.

      3. Путінські "канікули": як Кадиров закрив Чечню від Росії



      Російський уряд заявив про неприпустимість закриття кордонів між регіонами країни.

      Більше новин з Росії – шукайте тут!

      4. Шкідливі поради від Коломойського



      Дефолт виявився дуже непопулярно тезою. І люди Коломойського, які намагаються за всяку ціну зірвати співпрацю з МВФ, перейшли в інший формат. Тепер вони теж говорять, що дефолт це погано, а ось реструктуризація – це добре.

      Більше матеріалів про скандального олігарха Ігоря Коломойського.

      5. Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society



      Китайська Народна Республіка має бути відповідачем за позовом країн-учасниць G7 за нанесення шкоди від коронавірусу, згідно зі звітом британського аналітичного центру "Спільнота Генрі Джексона".

      Що відбувається в Китаї сьогодні – читайте тут!

      Автор: Блоги тижня
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України Новини Здоров'я Володимир Зеленський Володимир Путін Публікації Китай Чечня Рамзан Кадиров Ігор Коломойський
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