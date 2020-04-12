Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому G7 вимагати компенсацію в КНР, Зеленський – президент коронавірусу та чому Кадиров закрився від Росії.
1. Український президент коронавірусу, або Епідемія все спише
Скоріш за все, у новій українській історії Володимир Олександрович залишиться саме президентом коронавірусу.
Коронавірус в Україні – найактульніше дивіться тут!
2. Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірусу: як має діяти уряд
З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.
Карантин в Україні – всі деталі.
3. Путінські "канікули": як Кадиров закрив Чечню від Росії
Російський уряд заявив про неприпустимість закриття кордонів між регіонами країни.
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4. Шкідливі поради від Коломойського
Дефолт виявився дуже непопулярно тезою. І люди Коломойського, які намагаються за всяку ціну зірвати співпрацю з МВФ, перейшли в інший формат. Тепер вони теж говорять, що дефолт це погано, а ось реструктуризація – це добре.
Більше матеріалів про скандального олігарха Ігоря Коломойського.
5. Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society
Китайська Народна Республіка має бути відповідачем за позовом країн-учасниць G7 за нанесення шкоди від коронавірусу, згідно зі звітом британського аналітичного центру "Спільнота Генрі Джексона".
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