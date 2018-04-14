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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Китай засудив ракетний удар США по Сирії

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Китай засудив ракетний удар США по Сирії
/ фото з відкритих джерел

Дії США, Великобританії та Франції щодо ракетних ударів по лабораторіях хімічної зброї в Сирії засудило керівництво Китаю. Вони переконані, що такі дії порушують принципи і основні норми міжнародного права.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря МЗС Китаю Хуа Чунінг, повідомляє Reuters.

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"Китай послідовно виступає проти застосування сили в міжнародних відносинах. Будь-які військові дії, які обійшли Раду Безпеки ООН, порушують принципи і основні норми міжнародного права", – зазначається у повідомленні.

Також у повідомленні йдеться про те, що "політичне врегулювання – це єдиний спосіб вирішити сирійське питання, тому Китай закликає сторони до повного, справедливого і об'єктивного розслідування хімічних атак".

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.

Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Китай
Джерело: 24 Канал
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