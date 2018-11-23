15:28
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Китаянка Цзюй Веньцзюнь – чемпіонка світу з шахів. Вона обіграла у фіналі колишню українку

      12 Читать новость на русском
      Цзюй Веньцзюнь – чемпіонка світу з шахів
      Цзюй Веньцзюнь – чемпіонка світу з шахів / ugra2018.fide.com

      У російському Ханти-Мансійську закінчився чемпіонат світу з шахів серед жінок. Перемогу здобула китаянка Цзюй Веньцзюнь, яка захистила свій титул.

      У п'ятницю, 23 листопада, Цзюй Веньцзюнь на тай-брейку обіграла представницю Росії Катерину Лагно. Загальний рахунок фіналу – 5:3.

      Читайте також: Ми ніяк не можемо повпливати на місце проведення змагань, – Анна Музичук про змагання в Росії

      Варто зазначити, що Катерина Лагно – колишня українка, яка народилася у Львові. До 2014 року на міжнародних змаганнях представляла Україну. У півфіналі вона обіграла українку Марію Музичук, яка згодом виборола бронзову нагороду.

      Катерина Лагно під час фінального матчу Чемпіонату світу (фото: ugra2018.fide.com)

      Окрім Марії Музичук, у змаганнях також приймали участь ще чотири українки – Анна Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Наталія Жукова.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 1041
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      16965
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1747
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1125
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1141
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами
       23 лютого 2013 , 16:22
      "Мілан" покине "Сан Сіро"
       11 лютого 2014 , 08:00
      Запорізький "Металург" переміг "Іллічівець" у 23 турі чемпіонату України
       10 травня 2015 , 15:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук