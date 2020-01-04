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      Китаєць "для удачі" кинув монети у двигун літака: його оштрафували на 17 тисяч доларів

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      Китаєць "для удачі" кинув монети у двигун літака / apnews.com

      У Китаї чоловік переживав перед першим польотом на літаку. Він вирішив кинути монети "для удачі" у двигун. Китайця оштрафували на 17 тисяч 200 доларів.

      28-річний Лу Чао кинув у двигун літака бюджетної авіакомпанії Lucky Air монети ще в лютому 2019 року, пише ВВС.

      До речі: Пасажир видавав себе за пілота, щоб прославитись у соцмережах

      Суд у справі щасливчика відбувся ще у липні 2019 року, але інформацію про вирок оприлюднили лише зараз.

      Після інциденту політ пасажирського літака скасували. Тоді співробітники виявили біля одного з двигунів дві монети номіналом 1 юань.

      Довідка. Станом на 4 січня 2020 року 1 юань = 3 гривні 40 копійок.

      Зауважимо, що цей випадок не є першим, коли пасажири намагаються кинути до двигунів літаків монети "для вдалого перельоту".

      Раніше в аеропорту китайського міста Тяньхе пасажирка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно. Літак саме готувався до вильоту.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Гроші Транспорт авіація Китай Курйозні новини
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