Китаєць "для удачі" кинув монети у двигун літака: його оштрафували на 17 тисяч доларів

У Китаї чоловік переживав перед першим польотом на літаку. Він вирішив кинути монети "для удачі" у двигун. Китайця оштрафували на 17 тисяч 200 доларів.

28-річний Лу Чао кинув у двигун літака бюджетної авіакомпанії Lucky Air монети ще в лютому 2019 року, пише ВВС.

До речі: Пасажир видавав себе за пілота, щоб прославитись у соцмережах

Суд у справі щасливчика відбувся ще у липні 2019 року, але інформацію про вирок оприлюднили лише зараз.

Після інциденту політ пасажирського літака скасували. Тоді співробітники виявили біля одного з двигунів дві монети номіналом 1 юань.

Довідка. Станом на 4 січня 2020 року 1 юань = 3 гривні 40 копійок.

Зауважимо, що цей випадок не є першим, коли пасажири намагаються кинути до двигунів літаків монети "для вдалого перельоту".

Раніше в аеропорту китайського міста Тяньхе пасажирка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно. Літак саме готувався до вильоту.