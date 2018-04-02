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Падіння китайської "Тяньгун-1": де приземлилися уламки станції

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Китайська космічна станція
Китайська космічна станція "Тянгун-1" / Фото з вільних джерел

Більшість елементів 8-тонної китайської космічної станції "Тяньгун-1" згоріли в щільних шарах атмосфери, проте деякі таки сягнули поверхні Землі.

Про це повідомляє BBC.

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Китайське космічне агентство повідомило, що станція "Тяньгун-1" увійшла в атмосферу Землі 2 квітня о 3:15 (за Києвом) або 00:15 (за Грінвічем).

Астроном Джонатан Макдауел із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики довідався повідомив, що рештки станції, ймовірно, впали на північний захід від Таїті.

"Тяньгун-1" був запущений в 2011 році для проведення експериментів на орбіті. Станція стала прототипом для кінцевої китайської космічної станції, запуск якої запланований на 2022 рік, але вона припинила функціонувати в березні 2016 року.

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Спочатку передбачалосяя, що "Тяньгун-1" згорить в атмосфері Землі наприкінці 2017 року, однак більш пізні прогнози показали, що станція припинить своє існування навесні 2018 року. Також науковці очікували, що частина уламків із космічної станції не згорить в щільних шарах атмосфери і досягне поверхні Землі.


Космічна станція "Тяньгун-1"

У 2016 році Китай підтвердив, що втратив контакт з "Тяньгун-1" і більше не може контролювати її рух, тому науковці не мали жодної інформації, куди впаде станція.

В управлінні моніторингу космічного сміття ESA прогнозували, що станція знову увійде в атмосферу Землі між 43 градусами північної та 43 градусами південної широти – це досить велика ділянка на північ і південь від екватора. Також фахівці Європейського космічного агентства прогнозували, що уламки "Тяньгун-1" впадуть на землю в період з 30 березня по 2 квітня.

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Астрофізик Джонатан Макдауелл вважає, що "Тяньгун-1" – це лише 50 наймасовіший об'єкт, який неконтрольовано повернувся на Землю.

Теги: Техно Космос Китай
Джерело: 24 Канал
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