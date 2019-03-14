Китайська CNBM вимагає знайти і покарати замовників рейдерської атаки на свої активи в Україні

Китайська державна корпорація CNBM вимагає знайти і покарати замовників і виконавців рейдерської атаки на свої активи в Миколаївській області на початку березня поточного року.

Про це в інтерв'ю агентству "Українські новини" заявив генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнжчі Чен.

Китайській держкорпорації належить ТОВ "Схід Солар" – комплекс сонячних електростанцій в Миколаївській області. У цій компанії є суперечка з ліквідованим банком Актив-Банк. У грудні 2018 року сталась заміна кредитора ФК "Веста". Після чого суд прийняв рішення про недійсність заліків кредит-депозит – на користь ФК "Веста" та зафіксував суму боргу в розмірі 9,5 млн дол. Рішення оскаржене в апеляційному суді. Зараз суперечку двох господарюючих суб'єктів намагаються криміналізувати. Компанію звинуватили в шахрайстві з надуманих приводів. Саме у цій кримінальній справі правоохоронці прийшли з обшуками і намагалися заблокувати роботу станцій.

У китайській корпорації вважають такі дії спробою рейдерської атаки.

Ми вважаємо це ланками одного ланцюга: зміна кредитора, швидке рішення суду, кримінальні справи за надуманими причинами, спроби перешкоджати діяльності компанії – і це при невирішеному господарському спорі про гроші. Для нас очевидно – таким чином на нас тиснуть і намагаються позбавити власності або грошових коштів. Причому руками поліції і СБУ. І при цьому на різних міжнародних майданчиках тривають дискусії про інвестиційний клімат в Україні та істотне поліпшення в цьому напрямку. Це навіть не смішно,

– зазначив Ю. Чен.

Він висловив упевненість, що винні в організації цієї атаки будуть знайдені. "Для нас зараз важливо найдетальнішим чином розібратися в ситуації і визначити всіх причетних до незаконних рішень і дій. За допомогою наших юридичних консультантів був проведений всебічний аналіз документів і подій на предмет незаконних або необґрунтованих дій. Буде зрозуміло – хто приймав незаконні рішення судів, хто незаконно вимагав їх виконання, хто їх виконував. За результатами цього розслідування я зможу доповісти про ситуацію в посольстві і нашому міністерстві", – зазначив він.

"Ми впевнені в тому, що винні у незаконних діях будуть обов'язково притягнуті до відповідальності", – додав Ю.Чен.

Він також заявив, що розраховує на справедливий суд в цьому питанні. "Поки ситуація виглядає не зовсім так – суд у Миколаєві практично повністю стягує суму кредиту менш ніж через місяць після заміни банку на "Весту". Печерський суд виносить визначення про обшуки та арешт за явно надуманими обставинами, і при цьому намагається зупинити підприємство. Юристи, до речі, відзначають, що обмеження іноземного інвестора в доступі до правосуддя – це підстави для позовів безпосередньо до держави. Мені дуже не хотілося б, щоб українські громадяни розплачувалися за неправомірні дії державних структур в чиїхось приватних інтересах", – резюмував він.

Нагадаємо, CNBM є однією з найбільших держкорпорацій Китаю, входить в топ-500 найбільших компаній світу. Група є №1 в світі з виробництва цементу, гіпсокартону та скловолокна. У бізнес групи входить також торгівля вугіллям, сталлю, продуктами лісу, будівельним обладнанням, верстатами, мінеральними продуктами і ін. В Україні володіє активами сумарною потужністю 267 МВт.



За результатами 2018 року, 10 СЕС CNBM в Україні виробили 309 млн кВт-год електроенергії, що дозволило забезпечити річне споживання для більш 70 тис. домогосподарств.