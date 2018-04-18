Китайська провінція скасувала візи для українців

Китайська провінція Хайнань скасувала візи для громадян України. Окрім українців, цю китайську провінцію без віз зможуть відвідувати громадяни ще 59 країн світу.

Про це повідомляє Міністерство громадської безпеки Китаю.

Відтак, безвізовий режим із провінцією Хайнань почне діяти з 1 травня. Термін можливого перебування туристів на острові буде збільшений з 21 до 30 днів.

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Нові правила діятимуть як щодо туристичних груп, так і щодо окремих мандрівників, які приїжджатимуть на острів, користуючись послугами туристичних агентств.