Китайська ведуча погоди не постаріла за 22 роки на екрані: вражаюче порівняння

Ведуча прогнозу погоди на китайському телебаченні Ян Дан стала справжньою зіркою мережі, коли глядачі порівняли, що за 22 роки роботи на екрані, вона практично не постаріла.

Ян вперше почала працювати ведучою прогнозу погоди з 1996 році, коли їй було 22 роки. Зараз їй 44 і вона майже не змінилася з того часу.

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Відео про Дан виклали в китайських соціальних мережах, показуючи її перші програми у 22-річному віці та до сьогодні.

Зараз користувачі мережі ламають голову, в чому може бути її секрет. Деякі навіть пожартували, що це змова, і всі прогнози на 22 роки зняли за один день.

Дивіться відео з Ян Дан, яка веде прогноз погоди 22 роки: