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Китайські хакери зламали пошту Клінтон: Трамп вимагає розслідування

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Китайські хакери атакували персональний поштовий сервер Клінтон
Китайські хакери атакували персональний поштовий сервер Клінтон / Фото з відкритих мереж

Хакери китайської державної компанії, яка легально діяла у Вашингтоні, зламали персональний поштовий сервер Гілларі Клінтон. Кіберзлочинці за допомогою спеціального коду в режимі реального часу отримували копії практично всього електронного листування екс-кандидата у президенти США.

Про це повідомляє Fox News.

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Зазначається, що китайська компанія діяла в рамках розвідувальної операції.

За інформацією, оприлюдненою The Daily Caller, цей код було виявлено у 2015 році Генеральним інспектором розвідки (ICIG), який потім попереджав посадових осіб ФБР про злам.

Співробітники ICIG неодноразово повідомляли ФБР про китайську кібероперацію, однак їхні звернення ігнорувалися. Серед працівників американського розвідувального товариства щодо ситуації зі зламом поштового сервера Клінтон був ознайомлений Пітер Строз, який був звільнений із ФБР на початку цього місяця.

Інформація про хакерську атаку привернула увагу президента США Дональда Трампа, який закликав ФБР і Міністерство юстиції почати розслідування, або "їхній авторитет буде назавжди втрачено".

Електронна пошта Гілларі Клінтон, в якій містилася секретна інформація, була зламана Китаєм. Наступний крок краще було б зробити ФБР та Міністерству юстиції, в іншому випадку, після всіх інших їхніх помилок (...), довіру до них назавжди буде втрачено,
написав глава Білого дому у Twitter.

Згідно з інформацією Reuters, прес-секретар міністерства закордонних справ Китаю у відповідь на допис Трампа заявив, що "Пекін вже не вперше чує подібні звинувачення з боку США", однак "КНР категорично виступає проти будь-яких форм кібератак".

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Теги: Новини політики Новини США хакери Хакерська атака Гілларі Клінтон Китай Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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