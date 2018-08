Китайські хакери зламали пошту Клінтон: Трамп вимагає розслідування

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що китайська компанія діяла в рамках розвідувальної операції.

За інформацією, оприлюдненою The Daily Caller, цей код було виявлено у 2015 році Генеральним інспектором розвідки (ICIG), який потім попереджав посадових осіб ФБР про злам.

Співробітники ICIG неодноразово повідомляли ФБР про китайську кібероперацію, однак їхні звернення ігнорувалися. Серед працівників американського розвідувального товариства щодо ситуації зі зламом поштового сервера Клінтон був ознайомлений Пітер Строз, який був звільнений із ФБР на початку цього місяця.

Інформація про хакерську атаку привернула увагу президента США Дональда Трампа, який закликав ФБР і Міністерство юстиції почати розслідування, або "їхній авторитет буде назавжди втрачено".

Електронна пошта Гілларі Клінтон, в якій містилася секретна інформація, була зламана Китаєм. Наступний крок краще було б зробити ФБР та Міністерству юстиції, в іншому випадку, після всіх інших їхніх помилок (...), довіру до них назавжди буде втрачено,

– написав глава Білого дому у Twitter.

