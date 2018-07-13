Китайський клуб перехопив у "Шахтаря" бразильського футболіста
Нападаючий "Палмейраса" Рожер Гедес, яким цікавився "Шахтар" перейшов в китайський "Шаньдун Лунен" за 9,5 мільйона євро.
Боротьбу за кращого бомбардира бразильського чемпіонату в складі "Атлетіко Мінейро" виграв китайський клуб "Шандунь Лунен". Він заплатив "Палмейрасу" 9,2 мільйона євро. Тепер Гедес виступатиме в компанії іменитих ветеранів Граціано Пелле, Дієго Тарделлі, Папісса Сіссе, а також інших футболістів, повідомляє Globo Esporte.
Нагадаємо, що бразильцем активно цікавився "Шахтар", який пропонував 7 мільйонів євро. Повідомлялося, що бразильський клуб відхилив пропозицію "гірників" і вів переговори з "Порту".
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Рожер Гедес в поточному розіграші чемпіонату Бразилії забив 9 голів і зробив 3 ассисти в 12 матчах.