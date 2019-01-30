Китайський клуб підсилився гравцем "Баварії"

Мюнхенська "Баварія" вирішила відпустити нападника Сандро Вагнера у китайську Суперлігу. Форвард збірної Німеччини підсилив "Тяньцзінь Теда".

Вагнер звернувся до керівництва "Баварії", щоб його відпустили в нову команду.

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Гравець отримав хорошу фінансову пропозицію від китайського клубу. "Баварія" пішла назустріч нападнику й дозволила йому перейти в "Тяньцзінь Теда".

Також Вагнера спонукало до трансферу те, що гравець останнім часом не потрапляє до основного складу "Баварії". У поточному сезоні він вийшов на поле тільки у 12 матчах за чемпіонів Німеччини. У його активі один гол у Кубку Німеччини.

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