Китайський сайт Alibaba побив минулорічний рекорд у День холостяків

11 листопада на честь Дня холостяків китайські магазини і сайти пропонують величезні знижки. Це стало аналогом "Чорної п'ятниці".

Китайський сайт Alibaba за перші 85 секунд з початку дії акції продав товарів на 1 мільярд доларів, про це повідомив CNBC.

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Сайт Alibaba вирішив скористатися нагодою та у День холостяків зробити величезні знижки. У 2017 році 11 листопада додаток AliPay обробляв понад 256 тисяч транзакцій в секунду.

Успіх Дня холостяків пов'язаний не тільки з рекламною активністю Alibaba, але і з тим, що в Китаї багато самотніх чоловіків. За прогнозами, у 2020 році кількість чоловіків в країні буде перевищувати кількість жінок на 30 мільйонів. Це пов'язано з державною "політикою однієї дитини", скасованої у 2015 році,

– зазначив американський діловий журнал BusinessWeek.

Що таке День холостяківЦе сучасне китайське свято, яке почали відзначати у 1993 році студенти університету в місті Нанкін. Вони вирішили, що чотири одиниці в календарі поспіль (11 число 11 місяця) асоціюються з самотністю. Поступово традиція стала поширюватися й в інших університетах Китаю. У цей день багато китайських магазинів та сайтів влаштовують знижки та розпродажі.