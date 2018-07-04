Китайського мобільного оператора можуть блокувати у США: названо причину

Уряд США блокуватиме китайського оператора мобільного зв'язку China Mobile на території країни. Чиновники вважають, що діяльність китайської компанії становить загрозу національній безпеці США.

Про це повідомляє Reuters.

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"Після тривалих контактів з China Mobile не вдалося усунути стурбованість зростанням ризиків для правоохоронних органів і національної безпеки США", – йдеться в заяві поширеній Національним управлінням з телекомунікацій та інформації.

Варто зазначити, що представники China Mobile – найбільшого у світі телекомунікаційного оператора з 899 мільйонами абонентів – наразі не прокоментували такого рішення уряду. Проте на захист компанії виступив представник китайського міністерства закордонних справ Лу Канг.

Ми закликаємо сторону Сполучених Штатів відмовитися від мислення "холодної війни" та "нульових ігор",

– зазначив він.

Лу Канг завжди закликає свої компанії працювати відповідно до ринкових правил та поважати закони країн, в яких вони працюють. Також він наголосив, що Сполучені Штати повинні припинити "нерозумний тиск" на китайські фірми.

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