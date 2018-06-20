Китайці надрукували iPhone на 3D-принтері: відео

Поки інформації про нові моделі iPhone є небагато. Однак, приблизні габарити смартфонів вже можна собі уявити. Тож на основі цих даних китайські ентузіасти скористалися 3D-принтером і надрукували макети майбутніх смартфонів Apple.

Про це повідомляє appleinsider.ru.

Найменшою моделлю, надрукованою на принтері, стала звичайна iPhone X – його довжина склала 143,65 мм, а ширина – 72,03 мм.

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Трохи більшим буде недорогий iPhone з LCD-екраном – його довжина і ширина складуть 150 мм і 75,72 мм відповідно. Найбільшим пристроєм став iPhone X Plus: довжина 157,53 мм, ширина – 77, 44 мм.

Усі три макети створені на основі схем постачальників Apple.

iPhone надрукували на 3D-принтері

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