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Китайці презентували спрощену версію власного флагмана AGM X2 SE

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Китайці презентували спрощену версію власного флагмана AGM X2 SE
Китайці презентували спрощену версію власного флагмана AGM X2 SE / China Review

Китайська компанія AGM презентувала спрощену версію ударостійкого смартфона X2 – AGM X2 SE.

Про це повідоміляє портал China Review.

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В порівнянні із своїм старшим братом, у X2 SE немає модифікації на 128 Гбайт вбудованої пам’яті. Також в оновленій версії відсутні барометр та датчик температури. Окрім того із комплектації AGM X2 SE прибрали гарнітуру та чохол, а вставлене програмне забезпечення втратила декілька спеціальних програм.


AGM X2 SE – спрощена версія ударостійкого флагмана

Інші ж характеристики залишилися незмінними. Смартфон має захист за стандартом IP68 та MIL-STD-810. AGM X2 SE оснастили 5,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм та роздільною здатністю 1920 х 1080 точок, який прикрили захисним склом Gorilla Glass 5 покоління. В новинку вбудували чіп Qualcomm Snapdragon 653 та наділили її 6 Гбайтами оперативної пам’яті. Основна камера на 2 модуля 12 Мп + 12 Мп, а фронтальна камера отримала модуль аж на 16 Мп (Samsung S5K3P3). Також смартфон від AGM має модуль NFC та акумулятор на 6000 мАг із підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Працює смартфон під операційною системою Android 7.1 Nougat.

Презентація міцного флагмана AGM X2 – дивіться відео

Ціну AGM X2 SE поки не оголосили, але повноцінний AGM X2 з 64 Гбайтами постійної пам’яті наразі оцінюють в 520 доларів (близько 13 500 гривень).

Теги: Смартфони Техно Китай
Джерело: 24 Канал
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