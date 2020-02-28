Киця ледь не зірвала концерт симфонічного оркестру
У Стамбулі під час концерту глядачі не могли сконцентруватися на музиці. А все через те, що на сцені з'явилася киця і перебрала на себе всю увагу.
Чотирилапа вилізла на сцену ще до того, як на ній з'явився колектив музикантів. Однак вона не злякалася їхніх габаритних інструментів, а з цікавістю почала підходити до кожного.
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Киця ластилася і терлася об ноги музикантів, а потім зайняла центральне місце диригента. Дивує те, що чотирилапа не злякалася натовпу глядачів та їхніх оплесків, а лише з цікавістю на них поглядала. Коли її намагалися взяти на руки і винести, хитрунка просто вислизнула і не далася.
Зрештою киця просто сіла на краєчку сцени та дивилася за виступом оркестру.
Дивіться пригоди киці на сцені із симфонічним оркестром
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