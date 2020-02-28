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      Киця ледь не зірвала концерт симфонічного оркестру

      - Читать новость на русском
      На сцені киця з'явилася ще до початку виступу оркестру / скриншот з відео

      У Стамбулі під час концерту глядачі не могли сконцентруватися на музиці. А все через те, що на сцені з'явилася киця і перебрала на себе всю увагу.

      Чотирилапа вилізла на сцену ще до того, як на ній з'явився колектив музикантів. Однак вона не злякалася їхніх габаритних інструментів, а з цікавістю почала підходити до кожного. 

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      Киця ластилася і терлася об ноги музикантів, а потім зайняла центральне місце диригента. Дивує те, що чотирилапа не злякалася натовпу глядачів та їхніх оплесків, а лише з цікавістю на них поглядала. Коли її намагалися взяти на руки і винести, хитрунка просто вислизнула і не далася. 

      Зрештою киця просто сіла на краєчку сцени та дивилася за виступом оркестру. 

      Дивіться пригоди киці на сцені із симфонічним оркестром

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Туреччини Курйозні новини Музика Світ тварин
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