Киця ледь не зірвала концерт симфонічного оркестру

У Стамбулі під час концерту глядачі не могли сконцентруватися на музиці. А все через те, що на сцені з'явилася киця і перебрала на себе всю увагу.

Чотирилапа вилізла на сцену ще до того, як на ній з'явився колектив музикантів. Однак вона не злякалася їхніх габаритних інструментів, а з цікавістю почала підходити до кожного.

Зі світу тварин: Лося-автомийника зафільмували на Алясці: кумедне відео

Киця ластилася і терлася об ноги музикантів, а потім зайняла центральне місце диригента. Дивує те, що чотирилапа не злякалася натовпу глядачів та їхніх оплесків, а лише з цікавістю на них поглядала. Коли її намагалися взяти на руки і винести, хитрунка просто вислизнула і не далася.

Зрештою киця просто сіла на краєчку сцени та дивилася за виступом оркестру.

Дивіться пригоди киці на сцені із симфонічним оркестром